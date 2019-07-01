В РФ может появиться целая сеть правозащитных центров помощи гражданам, которые будут организованы по принципу многофункциональных центров оказания услуг населению.
Такую возможность на политической конференции 5 июля рассмотрит "Единая Россия". Как заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, их планируется создавать на базе партийных приемных.
Ранее создать центр, в котором бы работали профессиональные юристы, предложил глава кабмина Дмитрий Медведев. Предполагается, что туда можно будет прийти в любой день в рабочее время получить юридическую консультацию совершенно бесплатно.
Напомним, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев в понедельник в статье "Единая Россия" - курс на перемены" рассказал о предстоящих переменах в партии в преддверии конференции. В частности, речь в ней идет о новых приоритетах в деятельности политической силы, персональной ответственности и т.д.
Источник превью: Правда.ру
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