В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Валерий Гартунг прокомментировал инициативу минэкономразвития о контроле за доходами и расходами рядовых россиян для борьбы с теневой экономикой.



Минэкономразвития предлагает контролировать расходы. Готовы ли югорчане?

По его словам, за бедными людьми, которым приходится подрабатывать, чтобы выжить, следить не нужно. Контролировать надо расходы тех, кто причастен к большим объектам госсобственности, уверен парламентарий. Он добавил, что времени будет потрачено гораздо меньше, а найдутся триллионы рублей.

Депутат заявил Regions.ru, что у абсолютного большинства россиян денег нет и контролировать нечего. Контролировать нужно 1-1,5% от всего количества физлиц, а может, и всего 0,1%, отметил он.

Гартунг добавил, что нужно заняться чиновниками, которые имеют роскошные дома и машины. Депутат заключил, что идея Минэкономразвития - это попытка отвести глаза общественности от тех точек, где действительно разворовываются бюджетные деньги.

Источник превью: сайт Госдумы

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