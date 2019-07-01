Зюганов вступился за иркутского губернатора-коммуниста

Ряд "экспертов" в нашей стране использует чужое горе для очернения главы Иркутской области, заявил Геннадий Зюганов.



Смертельная жатва: в результате наводнения в Иркутской области погибли три человека

По его словам, это подло. Лидер КПРФ подчеркнул, что правительство региона вместе с представителями федеральных ведомств делают абсолютно все возможное для оказания людям помощи и устранения последствий наводнения. Важно, что Левченко находится вместе с людьми и эффективно координирует оказание им помощи, заключил он.

Напомним, с 25 июня в 83 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено почти семь тысяч домов. Это наводнение стало самым мощным за всю историю метеонаблюдений в регионе.

В области введен режим ЧС. Подтопления зафиксированы в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах. Там крупные реки вышли из берегов.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

Минздрав уточнил число пострадавших от паводка в Иркутской области