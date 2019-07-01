Ряд "экспертов" в нашей стране использует чужое горе для очернения главы Иркутской области, заявил Геннадий Зюганов.
По его словам, это подло. Лидер КПРФ подчеркнул, что правительство региона вместе с представителями федеральных ведомств делают абсолютно все возможное для оказания людям помощи и устранения последствий наводнения. Важно, что Левченко находится вместе с людьми и эффективно координирует оказание им помощи, заключил он.
Напомним, с 25 июня в 83 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено почти семь тысяч домов. Это наводнение стало самым мощным за всю историю метеонаблюдений в регионе.
В области введен режим ЧС. Подтопления зафиксированы в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах. Там крупные реки вышли из берегов.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Минздрав уточнил число пострадавших от паводка в Иркутской области
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что США не дадут Болгарии возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.