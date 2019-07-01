Челябинское отделение "Справедливой России" поддержит кандидатуру врио главы области Алексея Текслера на выборах губернатора.
Данный вопрос поднял лидер отделения, депутат Госумы Валерий Гартунг. По его словам, он провел встречу с Текслером, на которой, в частности, обсуждались вопросы развития региона.
Врио главы области заявил, что готов работать над решением различных проблем, актуальных для сторонников партии, поэтому Гартунг вынес на голосование вопрос о поддержке его кандидатуры. Эта инициатива была поддержана единогласно.
Парламентарий добавил, что Текслер согласился с актуальностью ряда предложений "СР". В данный момент идет подсчет, сколько денег необходимо на их воплощение в жизнь.
Напомним, Текслер идет на выборы самовыдвиженцем. Всего о желании побороться за кресло главы региона заявили 14 человек.
Источник превью: Правда.ру
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