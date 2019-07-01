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Песков: Путин запросит информацию о деле "Рольфа"

Политика print

 Владимир Путин в курсе дела, возбужденного против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.


В офисах автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге проводятся обыски

Он добавил, что президент вряд ли ознакомился с материалами дела, но поскольку он обратил на него внимание, информацию наверняка запросит.

Обыски в офисах "Рольфа" в Москве и Петербурге прошли на прошлой неделе. Возбуждено уголовное дело по статье о валютных операциях на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Путин на пресс-конференции на полях саммита G20 Путин заявил, что ничего не знает об этом деле и что этим должны заниматься правоохранители. Президент дал обещание запросить материалы.

Петров ранее сказал, что обыски могут быть связаны с его политической деятельностью или с попыткой рейдерского захвата. Возвращаться в Россию он не намерен.

Источник превью: сайт Кремля

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Темы уголовное дело дмитрий песков владимир путин
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