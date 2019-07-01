Побороться за пост главы Сахалина намерены восемь человек

На пост губернатора Сахалинской области претендуют 8 человек. Региональный избирком завершил прием документов от претендентов на эту должность.



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Чтобы быть зарегистрированными, кандидатам придется собрать по 30 подписей в свою поддержку от депутатов районных собраний. Принести документы нужно не позднее 11 июля.

Осенью прошлого года Владимир Путин назначил главу Сахалина Олега Кожемяко врио губернатора Приморья. На его место пришел Валерий Лимаренко. Выборы губернатора пройдут 8 сентября.

Среди тех, кто изъявил желание побороться за этот пост, - Лимаренко, депутат облдумы от КПРФ Светлана Иванова, глава управления КПСС Дмитрий Кочергин, руководитель Совета отделения "Справедливой России" Александр Анистратов и др.

Жители Южно-Сахалинска также изберут новый состав горсобрания.

Источник превью: сайт "Единой России"

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