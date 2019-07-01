В Кремле готовы объяснить Катамадзе причину разногласий с Грузией

В Кремле ценят представителей культуры Грузии и готовы объяснить им причины политических событий. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.



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"Она [Катамадзе] очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить", - передает его слова агентство "РБК".

Представитель Кремля добавил, что российская сторона не может позитивно воспринимать действия грузинских националистов и заявления грузинского руководства, "исполненные духом русофобства". Песков также попросил российских артистов учитывать, что выступления в Грузии могут быть опасными.

"Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны", - подчеркнул он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Катамадзе, ее выступление на фестивале Усадьба Jazz" 22 июня было последним в России. Она назвала Россию "оккупантом" и добавила, что никогда не предавала Грузию: не участвовала в концертах, финансируемых за счет государственных средств, и на днях рождения политиков из России.

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