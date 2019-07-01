Врио челябинского губернатора определился с кандидатурами в СФ

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назвал тех, кто может стать сенатором от региона в случае его победы на выборах.



Текслер рассказал о своих приоритетах на посту врио губернатора Челябинской области

Речь идет о председателе Заксобрания Владимире Мякуше, региональном омбудсмене Маргарите Павловой и депутате Госдумы Валерии Гартунге. Все они согласились с данным решением.

В данное время в Совфед от Челябинской области входят Ирина Гехт и Олег Цепкин.

Напомним, российский лидер весной текущего года принял отставку Бориса Дубровского и назначил на его место Текслера, который был первым замминистра энергетики РФ.

8 сентября состоятся выборы главы региона. О своем намерении в них участвовать уже объявили 14 человек. Самовыдвиженцы должны будут предоставить подписи более 13 тыс. человек, кандидаты от партий - пройти 7-процентный муниципальный фильтр.

Источник превью: сайт правительства Челябинской области

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