Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назвал тех, кто может стать сенатором от региона в случае его победы на выборах.
Речь идет о председателе Заксобрания Владимире Мякуше, региональном омбудсмене Маргарите Павловой и депутате Госдумы Валерии Гартунге. Все они согласились с данным решением.
В данное время в Совфед от Челябинской области входят Ирина Гехт и Олег Цепкин.
Напомним, российский лидер весной текущего года принял отставку Бориса Дубровского и назначил на его место Текслера, который был первым замминистра энергетики РФ.
8 сентября состоятся выборы главы региона. О своем намерении в них участвовать уже объявили 14 человек. Самовыдвиженцы должны будут предоставить подписи более 13 тыс. человек, кандидаты от партий - пройти 7-процентный муниципальный фильтр.
Источник превью: сайт правительства Челябинской области
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