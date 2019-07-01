На ход выборов в совет депутатов подмосковного Серпухова поступили четыре жалобы. В Мособлизбирком никто не пожаловался, в ТИК Серпухова поступил один сигнал, в УИК - три.
Все обращения были своевременно рассмотрены, на них даны ответы. Одного из членов УИКов отстранили от работы со списком избирателей из-за ошибки при заполнении сведений о них.
На УИКе No2962 решено провести контрольный ручной пересчет из-за отказа КОИБа, на УИКе No2890 4 бюллетеня признаны недействительными. Причина - нарушение порядка заполнения реестра голосования.
В результате выборов абсолютное большинство мандатов (26 из 30) получила "Единая Россия", еще три - ЛДПР и один - КПРФ. Кандидатам от "Справедливой России" не удалось попасть в совет депутатов Серпухова.
Явка составила всего 16,4%.
Источник превью: сайт "Единой России"
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