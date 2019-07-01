На пост главы Калмыкии партии выдвинули 6 кандидатов, этап выдвижения закончился.
Следующий шаг - прохождение муниципального фильтра. Кандидатам нужно собрать подписи местных депутатов в свою поддержку. До 24 июля в избиркоме ждут документы для регистрации, а потом там будут принимать решение по каждому конкретному человеку.
Претендентами на кресло главы региона являются врио Бату Хасиков ("Единая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР), Намсыр Манджиев (КПРФ), Батыр Мучаев - ("Патриоты России"), Наталья Манжикова - ("Справедливая Россия"), Эрдни Бодгаев ("Защитники Отечества").
Напомним, в конце марта российский лидер Владимир Путин принял отставку Алексея Орлова, который стоял во главе республики с 2010-го, и назначил врио Бату Хасикова.
Хасиков - чемпион мира по кикбоксингу. С ноября 2012 года по сентябрь 2014-го был сенатором.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Врио главы Калмыкии рассчитывает выдвинуться на выборах от партии власти
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что США не дадут Болгарии возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.