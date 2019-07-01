На пост главы Калмыкии выдвинули шесть кандидатов

На пост главы Калмыкии партии выдвинули 6 кандидатов, этап выдвижения закончился.



Калмыкию возглавил кикбоксер Бату Хасиков

Следующий шаг - прохождение муниципального фильтра. Кандидатам нужно собрать подписи местных депутатов в свою поддержку. До 24 июля в избиркоме ждут документы для регистрации, а потом там будут принимать решение по каждому конкретному человеку.

Претендентами на кресло главы региона являются врио Бату Хасиков ("Единая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР), Намсыр Манджиев (КПРФ), Батыр Мучаев - ("Патриоты России"), Наталья Манжикова - ("Справедливая Россия"), Эрдни Бодгаев ("Защитники Отечества").

Напомним, в конце марта российский лидер Владимир Путин принял отставку Алексея Орлова, который стоял во главе республики с 2010-го, и назначил врио Бату Хасикова.

Хасиков - чемпион мира по кикбоксингу. С ноября 2012 года по сентябрь 2014-го был сенатором.

Источник превью: Правда.ру

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