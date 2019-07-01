Глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин потребовал, чтобы его зарегистрировали кандидатом в депутаты столичного парламента и чтобы мэр Сергей Собянин гарантировал честную избирательную кампанию.
Об этом он заявил в видеообращении к градоначальнику. Политик добавил, что кандидат от власти сможет победить в 45-м избирательном округе лишь в одном случае - если Яшину откажут в регистрации. Он не исключил того, что к выборам не будет допущен с помощью административного ресурса.
Яшин привел итоги опроса "Левада-центра", который продемонстрировал, что за него готовы проголосовать 17% жителей данного округа. На втором месте - кандидат от ЛДПР Никита Березин, который набрал 5%, после него - самовыдвиженец, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара.
Яшин назвал ее кандидатом от "ЕР" и указал на то, что она набрала столько же, сколько кандидаты-спойлеры.
Источник превью: Facebook
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