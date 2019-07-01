Спикер СФ против либерализации антинаркотического законодательства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступает за максимально жесткое наказание за подбрасывание наркотиков.



Путин выступил против либерализации антинаркотического законодательства

Она отметила, что фальсификация - это очень тяжкое преступление, но вместе с тем добавила, что является абсолютным противником либерализации антинаркотического законодательства.

Напомним, во время прямой линии 20 июня против этого выступал и российский лидер Владимир Путин. Он объяснил свою позицию тем, что наркотики представляют собой слишком большую угрозу для нашей нации. Однако президент признал тот факт, что в РФ за нарушения в сфере оборота наркотиков много обвинительных приговоров.

Данная тема стала особенно актуальной после задержания сотрудника "Медузы" Ивана Голунова. В МВД заявили, что у него нашли наркотики, журналисту предъявили обвинение. Через несколько дней его сняли за недоказанностью.

Источник превью: сайт Совета Федерации

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