Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступает за максимально жесткое наказание за подбрасывание наркотиков.
Она отметила, что фальсификация - это очень тяжкое преступление, но вместе с тем добавила, что является абсолютным противником либерализации антинаркотического законодательства.
Напомним, во время прямой линии 20 июня против этого выступал и российский лидер Владимир Путин. Он объяснил свою позицию тем, что наркотики представляют собой слишком большую угрозу для нашей нации. Однако президент признал тот факт, что в РФ за нарушения в сфере оборота наркотиков много обвинительных приговоров.
Данная тема стала особенно актуальной после задержания сотрудника "Медузы" Ивана Голунова. В МВД заявили, что у него нашли наркотики, журналисту предъявили обвинение. Через несколько дней его сняли за недоказанностью.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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