Глава Чечни Рамзан Кадыров стал вторым в рейтинге цитируемости блогеров нашей страны за май текущего года. Исследование было организовано и проведено компанией "Медиалогия".
Отметим, на первом месте в рейтинге - мэр Москвы Сергей Собянин.
На сайте главы ЧР сообщается, что ранее он в Telegram жестко отреагировал на санкции США против специального отряда быстрого реагирования "Терек". Их введение, считает он, демонстрирует, что американцы боятся "маленькой" Чечни.
Также Кадыров в одной из соцсетей выразил разочарование во вступившем в должность президента Украины Владимире Зеленском. Это случилось после слов последнего о планах Киева вернуть Крым.
Основой для рейтинга стал индекс цитируемости "Медиалогии". Он построен на базе системы, в которую входят более 51 тыс. источников. Речь идет о ТВ, радио, газетах, интернет-СМИ и др.
Источник превью: ВКонтакте
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Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что США не дадут Болгарии возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.