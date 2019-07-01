Кадыров - в лидерах рейтинга цитируемости блогеров

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал вторым в рейтинге цитируемости блогеров нашей страны за май текущего года. Исследование было организовано и проведено компанией "Медиалогия".



Кадыров попросил выделять Чечне больше денег и не мешать

Отметим, на первом месте в рейтинге - мэр Москвы Сергей Собянин.

На сайте главы ЧР сообщается, что ранее он в Telegram жестко отреагировал на санкции США против специального отряда быстрого реагирования "Терек". Их введение, считает он, демонстрирует, что американцы боятся "маленькой" Чечни.

Также Кадыров в одной из соцсетей выразил разочарование во вступившем в должность президента Украины Владимире Зеленском. Это случилось после слов последнего о планах Киева вернуть Крым.

Основой для рейтинга стал индекс цитируемости "Медиалогии". Он построен на базе системы, в которую входят более 51 тыс. источников. Речь идет о ТВ, радио, газетах, интернет-СМИ и др.

Источник превью: ВКонтакте

Читайте также:

Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях