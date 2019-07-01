ЦИК: большинство нарушений в Петербурге являются умышленными

Большинство нарушений, которые были выявлены в муниципальных избиркомах Петербурга, оказались умышленными.



Избирательная комиссия Петербурга перешла на круглосуточный режим работы

Замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что в случае обнаружения других правонарушений комиссия может обратиться в суд. Ее представители настаивают на тщательном рассмотрении всех зафиксированных фактов.

Булаев выразил предположение, что избиркомы МО вряд ли бы решились на такие действия без обсуждения их с муниципальными и районными органами власти. ЦИК уже почти неделю работает в северной столице, чтобы выявить и разрешить все проблемные ситуации.

В минувшие выходные в ЦИК работал штаб, который круглосуточно анализировал все обращения о нарушениях. Кроме того, проверяются сведения в СМИ и соцсетях. В результате кропотливой работы большинство муниципальных комиссий города принимают документы в штатном режиме.

Источник превью: Правда.ру

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