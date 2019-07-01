Врио главы Челябинска Наталья Котова поручила своим заместителям оптимизировать структуру горадминистрации. Об этом она заявила сегодня на первом совещании в новой должности.
Руководителям управлений поручено оценить компетентность своих сотрудников. Добавим, Котова уже пересмотрела численность референтуры главы города и первого зама и приняла решение о сокращении трех штатных единиц.
Цель изменений - повышение эффективности работы сотрудников для более оперативного взаимодействия между подразделениями. После изучения предложений подчиненных Котова будет решать вопрос о необходимости кадровых изменений. По ее словам, если человек соответствует требованиям к занимаемой должности, он останется работать, если нет - его заменят.
Напомним, мэр Челябинска Владимир Елистратов подал в отставку неделю назад. Гордума приняла его заявление, и.о. главы города была назначена первый заместитель мэра Наталья Котова.
Источник превью: сайт администрации Челябинска
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