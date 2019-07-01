Дмитрий Медведев посетовал на представителей "Единой России", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
По его словам, в партии много профессиональных политиков, которые внимательно относятся к людям. Но на слуху зачастую совсем другие ее представители.
В своей статье в "Известиях" премьер также написал, что в "ЕР" есть внутрипартийный контроль. Иногда уже при подготовке предварительного голосования становится ясно, что тот или иной человек не сможет быть депутатом.
Медведев добавил, что партия должна выстроить систему мониторинга выполнения нацпроектов, наладить систему обратной связи, научиться работать с некоммерческими организациями.
Глава правительства предложил не забывать о "внешних контролерах", в частности, о блогерах и гражданских активистах. С ними нужно сотрудничать, подчеркнул он и добавил, что "ЕР" должна поддержать тех, кто занимается журналистскими расследованиями.
Источник превью: сайт правительства РФ
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