Координатор Петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов намерен внести в горизбирком недостающие подписи для участия в выборах губернатора.
Он заявил, что пока у него нет официального подтверждения того, что он работает в Смольном. Подписи, сказал он "Интерфаксу", по закону можно внести до понедельника. Капитанов добавил, что трое муниципальных депутатов уже согласились его поддержать, поэтому останется собрать лишь 5 подписей.
О своем уходе из Заксобрания северной столицы Капитанов не жалеет. По его словам, это правильный шаг для выборной кампании.
Слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о давлении со стороны администрации города координатор отделения комментировать не стал. Он добавил, что уволиться из комитета по межнациональным отношениям не может, потому что фактически в настоящее время является безработным.
Источник превью: сайт Заксобрания Петербурга
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