Владимир Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Заксобрание Севастополя.
Всего в списке 24 человека. На втором месте - координатор городского отделения ЛДПР, депутат ЗС Илья Журавлев, на третьем - его помощник Андрей Куринов.
Парламент Севастополя состоит из 24 человек. 16 будут избраны по партийным спискам, остальные - по одномандатным округам. На данный момент во фракции ЛДПР Илья Журавлев и Игорь Валис.
Ранее стало известно, что Жириновский выдвинут кандидатом на выборы в Законодательную думу Хабаровского края по списку ЛДПР. Кроме того, он возглавил список партии на выборах в парламент Карачаево-Черкесии. На втором месте - координатор регионального отделения Олег Жедяев, на третьем - предприниматель Александр Чайка.
Источник превью: сайт ЛДПР
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