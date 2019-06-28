Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Заксобрание Севастополя

Владимир Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Заксобрание Севастополя.



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Всего в списке 24 человека. На втором месте - координатор городского отделения ЛДПР, депутат ЗС Илья Журавлев, на третьем - его помощник Андрей Куринов.

Парламент Севастополя состоит из 24 человек. 16 будут избраны по партийным спискам, остальные - по одномандатным округам. На данный момент во фракции ЛДПР Илья Журавлев и Игорь Валис.

Ранее стало известно, что Жириновский выдвинут кандидатом на выборы в Законодательную думу Хабаровского края по списку ЛДПР. Кроме того, он возглавил список партии на выборах в парламент Карачаево-Черкесии. На втором месте - координатор регионального отделения Олег Жедяев, на третьем - предприниматель Александр Чайка.

Источник превью: сайт ЛДПР

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