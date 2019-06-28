Кандидат от Петербургского отделения КПРФ Владимир Бортко сегодня предоставил горизбиркому необходимые документы и подписи муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в губернаторы.
Кинорежиссер, депутат Госдумы собрал в свою поддержку 161 подпись депутатов. Кроме него подписи принес только кандидат от ЛДПР Олег Капитанов, но их было недостаточно - 147 вместо 155. В партии уже заявили, что намерены продолжить борьбу за кресло главы города.
Выборы губернатора северной столицы пройдут в единый день голосования. Этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты обязаны собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.
По последним данным, документы для участия в выборах подали 28 человек.
Источник превью: сайт Госдумы
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