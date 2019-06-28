В Москве создадут мобильное приложение для наблюдателей за выборами

Для наблюдателей на выборах в Мосгордуму создадут мобильное приложение. Оно нужно для связи со штабом в Общественной палате столицы.



Определены 3 тысячи наблюдателей для работы на выборах в Мосгордуму

С помощью приложения будут передаваться сведения о ходе голосования, его промежуточные и финальные итоги, данные о нарушениях и жалобах, итоговые фотографии протоколов. В штабе все это будет анализироваться.

Такое решение принято, чтобы сигналы о возникающих нештатных ситуациях оперативно приходили в штаб.

Приложение будет запущено к началу обучения наблюдателей - к 15 августа.

На данный момент уже 3 тысячи человек выразили желание войти в корпус наблюдателей ОП. Всего их будет около 5 тысяч.

Выборы депутатов МГД седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Источник превью: сайт "Единой России"

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