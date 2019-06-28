Юлию Галямину обвинили в завышении количества подписей

Кандидат в депутаты Мосгордумы от "Справедливой России" Алиса Голуенко обвинила свою соперницу по 9-му округу, кандидата от партии "Яблоко" Юлию Галямину в завышении количества собранных подписей.

Ранее Галямина сообщила, что 27 июня из-за непогоды в столице все ее волонтеры отправились собирать подписи по квартирам. Исходя из сообщений Галяминой в социальных сетях, Голуенко подсчитала, что кандидат от "Яблока" должна была собрать в этот день около 280 подписей.

"Тот, кто реально занимался этим, как мы летом 17 года на муниципальной кампании, знает простую статистику, что открывается каждая 3-5 дверь в среднем, я уже не говорю, что лето и все разъехались, а уже из открытых дверей отдаст свою подпись с паспортными данными каждая 5-7. Путем несложных подсчетов можно сделать вывод, что за вчера твои сборщики должны были обойти 7-8 тыс. квартир", — написала Голуенко в группе "Форум Хорошевский" в Facebook.

Кандидат от "Справедливой России" призвала Галямину выложить отчет за 25 июня с адресами домов и номерами квартир (без указания персональных данных), а также с указанием количества сборщиков.

"Я хочу, чтобы все увидели, кто ты такая на самом деле. Мне все эти дни присылали знакомые, зная что я выдвинулась, видео, как на твоих пикетах собирают подписи, не спрашивая документов, все заполняя со слов и не обращая внимания, что люди называют адреса прописки вообще из других концов Москвы", — отметила Голуенко.

В подтверждение своих слов кандидат от "Справедливой России" приложила к посту видео, на котором действительно принимают подписи без паспорта.

Голуенко и Галямина идут на выборы от 9 округа, в который входят районы Беговой, Савеловский, Хорошевский и часть Бескудниковского. Поскольку "Яблоко" непарламентская партия, выдвинутым ей кандидатам необходимо заручиться поддержкой 3% избирателей своего округа. Справороссам этого делать не надо. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

На фото: Юлия Галямина