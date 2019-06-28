Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал позицию Владимира Путина по отношению к предателям.
Ранее российский лидер заявил в интервью Financial Times, что предательство - самое большое и мерзкое преступление, и оно обязательно должно быть наказано.
Кадыров согласен с президентом в том, что этому низкому поступку нет никакого оправдания, особенно если речь идет о предательстве родины. За него, по мнению главы ЧР, нужно наказывать жестко и сурово.
На предательство, добавил он, в большинстве случаев идут ради материальной выгоды, зачастую оно наносит огромный ущерб стабильности в стране.
Кадыров констатировал, что некоторые граждане "открыто льют воду на мельницу врагов России", в частности, доносят до них сведения, полученные на госдолжностях.
За это нужно привлекать к строгой ответственности, заявил он и добавил, что любые попытки создания в РФ некого подобия "пятой колонны" надо воспринимать в качестве предательства и измены.
Источник превью: ВКонтакте
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Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
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