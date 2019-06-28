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Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях

Политика print

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал позицию Владимира Путина по отношению к предателям.


Кадыров попросил выделять Чечне больше денег и не мешать

Ранее российский лидер заявил в интервью Financial Times, что предательство - самое большое и мерзкое преступление, и оно обязательно должно быть наказано.

Кадыров согласен с президентом в том, что этому низкому поступку нет никакого оправдания, особенно если речь идет о предательстве родины. За него, по мнению главы ЧР, нужно наказывать жестко и сурово.

На предательство, добавил он, в большинстве случаев идут ради материальной выгоды, зачастую оно наносит огромный ущерб стабильности в стране.

Кадыров констатировал, что некоторые граждане "открыто льют воду на мельницу врагов России", в частности, доносят до них сведения, полученные на госдолжностях.

За это нужно привлекать к строгой ответственности, заявил он и добавил, что любые попытки создания в РФ некого подобия "пятой колонны" надо воспринимать в качестве предательства и измены.

Источник превью: ВКонтакте

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Темы чечня путин рамзан кадыров
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