Время, которое выделяется избирателям для электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы, увеличилось до 15 минут.
В ходе тестов было установлено, что людям старшего поколения 5 минут, как было прописано ранее, не хватает. Теперь же, если человек не успеет отметить понравившегося ему кандидата за 15 минут, бюллетень закроется, вернуть его обратно будет нельзя.
Введение фиксированного времени необходимо из соображений безопасности, чтобы поддерживать сессию на защищенном сервере.
Испортить бюллетень в ходе электронного голосования нельзя. Можно совсем не поставить галочку, но поставить их несколько или что-то приписать возможности не будет.
Выборы в МГД пройдут 8 сентября в трех округах столицы. Принять участие в онлайн-голосовании смогут около 450 тыс. человек. Это примерно 6% от всего числа московских избирателей.
Источник превью: Правда.ру
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