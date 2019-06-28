Пранкер Вован оценил свои шансы на выборах в Мосгордуму

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) назвал неплохими шансы собрать подписи в свою поддержку и стать депутатом Мосгордумы.



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Необходимые документы он подал еще две недели назад, но рассказывать об этот не стал, поскольку не было уверенности в том, что соберет подписи. Кузнецов заявил РИА "Новости", что в ходе поквартирного подхода за это время их уже собрано почти 3200. Всего, отметим, надо собрать 5,4 тыс. Пранкер выразил уверенность, что до 5 июля недостающие подписи получится собрать.

Сбором подписей за данного кандидата занимаются 24 человека по договору и 40 волонтеров. Число последних вскоре увеличится.

О том, что пранкер намерен стать парламентарием, стало известно накануне. Его коллега Алексей Столяров (Лексус) отметил, что они постоянно получают просьбы о помощи от людей, и решили влиять на политику, находясь внутри системы.

Источник превью: сайт правительства Москвы

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