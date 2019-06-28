В столице может появиться наружная реклама о возможности электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы.
Об этом заявили в Общественной палате Москвы. Ее планируют разместить в трех округах города.
Добавим, избиратели будут получать напоминания о голосовании по интернету.
Ранее Мосгоризбирком утвердил три округа, в которых пройдет эксперимент по электронному голосованию, - No1, No10 и No30. Их определили жители путем голосования.
В департаменте информационных технологий подчеркнули, что тестирование электронного голосования никак не повлияет на стабильность работы городских информационных сервисов. Там также добавили, что оно будет копией финальных систем для выборов.
Выборы депутатов МГД седьмого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Источник превью: сайт Госдумы
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.