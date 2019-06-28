В Москве может появиться наружная реклама электронного голосования

В столице может появиться наружная реклама о возможности электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы.



Медведев прокомментировал внедрение электронного голосования на выборах

Об этом заявили в Общественной палате Москвы. Ее планируют разместить в трех округах города.

Добавим, избиратели будут получать напоминания о голосовании по интернету.

Ранее Мосгоризбирком утвердил три округа, в которых пройдет эксперимент по электронному голосованию, - No1, No10 и No30. Их определили жители путем голосования.

В департаменте информационных технологий подчеркнули, что тестирование электронного голосования никак не повлияет на стабильность работы городских информационных сервисов. Там также добавили, что оно будет копией финальных систем для выборов.

Выборы депутатов МГД седьмого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Источник превью: сайт Госдумы

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