ЦИК против сбора кандидатами подписей в свою поддержку через интернет

В ЦИК выступили против идеи дать возможность собирать подписи за выдвижение кандидатов на выборы в электронном виде.



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Зампред комиссии Николай Булаев заявил, что кандидат хоть на каком-то этапе должен и обязан встретиться с избирателями, чтобы узнать об их проблемах и пожеланиях. Сбор электронных подписей он назвал чем-то непонятным и напомнил, что сбор подписей сторонников - это первый шаг агитации за себя.

Инициатива о возможности собирать подписи за выдвижение кандидатов через интернет шла речь на Общероссийском электоральном медиафоруме. За эту идею также высказывался замглавы Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

Напомним, мэрия города ранее согласовала Московский день подписи. Участие в нем могут принять 300 человек. Мероприятие состоится 30 июня с 15.00 до 20.00 на Цветном бульваре.

Источник превью: Правда.ру

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