Конфликтом чиновницы и журналистки в Новороссийске займется СК

СК проверит обстоятельств конфликта между помощницей мэра Новороссийска и местной журналисткой. Об этом сообщили в управлении ведомства по Краснодарскому краю.



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Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные. По словам сотрудницы "Нашей газеты" Ольги Макаренко, которые приводит РИА "Новости", она приехала снимать репортаж на особо охраняемую природную территорию "Прилагунье", где прорвало канализацию. Находившиеся там люди пытались ей помешать, а помощница мэра Анжелика Коваленко вырвала из ее рук телефон и ударила по голове.

Макаренко утверждает, что после этого она ушла на больничный и пожаловалась правоохранительные органы.

В свою очередь в мэрии со со ссылкой на Коваленко, заявили, что журналистка вела себя очень агрессивно и мешала рабочим. Помощница градоначальника отметила, что представительница СМИ требовала от сотрудников "Водоканала" объяснить ситуацию и даже толкнула одного из них.

По словам чиновницы, она схватилась за телефон Макаренко только для того, чтобы предотвратить удар.

Источник превью: сайт администрации Новороссийска

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