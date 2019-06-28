Премьер-министр Дмитрий Медведев наградил Геннадия Зюганова почетной грамотой правительства. Лидер КПРФ награжден за "заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную службу".
Напомним, два дня назад депутату Госдумы исполнилось 75 лет. Среди поздравивших его с юбилеем был и Медведев. Перед заседанием Госсовета в Кремле он выразил надежду на дальнейшую совместную работу на благо РФ. Зюганов на это ответил, что его партия готова к диалогу.
Владимир Путин тоже поздравил лидера КПРФ. Он преподнес ему в подарок раритетное издание с материалами 23-го съезда КПСС и картину с изображением площади перед Дворцом съездов.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин подарил политику труды Владимира Ленина.
Источник превью: сайт КПРФ
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
По словам ученого, из-за распространения водоросли спирогира увеличивается концентрация токсинов в Байкале.