Медведев наградил Зюганова за заслуги в законотворчестве

Премьер-министр Дмитрий Медведев наградил Геннадия Зюганова почетной грамотой правительства. Лидер КПРФ награжден за "заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную службу".



Зюганов поддержал идею Володина об участии Госдумы в формировании кабмина

Напомним, два дня назад депутату Госдумы исполнилось 75 лет. Среди поздравивших его с юбилеем был и Медведев. Перед заседанием Госсовета в Кремле он выразил надежду на дальнейшую совместную работу на благо РФ. Зюганов на это ответил, что его партия готова к диалогу.

Владимир Путин тоже поздравил лидера КПРФ. Он преподнес ему в подарок раритетное издание с материалами 23-го съезда КПСС и картину с изображением площади перед Дворцом съездов.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин подарил политику труды Владимира Ленина.

Источник превью: сайт КПРФ

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