Зюганов выступил против использования силовиков в политических целях

еннадий Зюганов выступил против использования правоохранительных органов в политических целях. В нашей стране, отметил он, такая практика продолжается.



Зюганов обсудил с членами КПРФ права россиян

В качестве примера лидер КПРФ привел арест министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды и заявил, что партия осуждает явный произвол в его отношении. Нельзя применять "силовую" дубинку для сведения политических счетов, написал политик в Twitter.

Напомним, Шеверду задержали Москве 6 июня, этапировали в Иркутск и арестовали. Чиновнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Дело касается проведения санитарной вырубки в заказнике "Туколонь".

В защиту Шеверды появились две петиции. Одна из них опубликована на официальном сайте Иркутской области от имени губернатора Сергея Левченко. По его словам, законность сплошной рубки лесных насаждений подтверждается документами.

Вторая петиция выложена на портале министерства лесного комплекса Привангарья, ее подписали уже более 1,3 тыс. человек, которые обращаются за помощью к президенту Владимиру Путину. В письме сказано, что сложившаяся ситуация похожа на политическую манипуляцию.

Источник превью: Правда.ру

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