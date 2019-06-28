ЦИК не нашел нарушений в большинстве муниципалитетов Петербурга

Представители ЦИК проверили деятельность около 60 избиркомов муниципальных образований Петербурга из 109. В большинстве из них нарушений не выявили.



Честная борьба: Как в Петербурге будут контролировать прозрачность выборов

Городской избирком уже направил обращения в прокуратуру и СК из-за нарушений избирательного законодательства в МО Академическое, Ржевка, Сампсониевское, Сергиевское, еще по двум случаям направят сегодня.

Ранее в ЦИК и горизбирком поступили жалобы на сокрытие данных о назначении выборов. Там, где эти сведения подтвердились, сроки для приема документов на выдвижение и регистрацию кандидатов будут продлены.

Представители Центризбиркома приехали в северную столицу после многочисленных жалоб на нарушения. Глава комиссии Элла Памфилова даже допустила возможность того, что муниципальные выборы в Петербурге могут быть отменены. Она отметила, что поручила специалистам проработать такой вариант, он может быть применен, если "безобразие" в городе не прекратится.

Источник превью: Правда.ру

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