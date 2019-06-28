Избирком Мурманской области закончил прием документов от кандидатов на должность губернатора. Всего их подали 15 человек.
Выборы состоятся в единый день голосования. Побороться за кресло главы региона могут и представители политических сил, и самовыдвиженцы. Последним необходимо будет пройти 7-процентный муниципальный фильтр, а также собрать почти 3 тыс. подписей в свою поддержку.
Среди подавших документы - врио главы области Андрей Чибис ("Единая Россия"), Геннадий Тупики (Партия пенсионеров), Михаил Антропов (КПРФ), Максим Белов (ЛДПР), самовыдвиженцы Николай Богатырев, Максим Кириленко, Сергей Габриелян и др.
Напомним, весной этого года стоявшая во главе области 7 лет Марина Ковтун объявила о досрочной отставке и о том, что не намерена больше участвовать в выборах. Президент отставку принял и назначил на ее место замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.
Источник превью: Правда.ру
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