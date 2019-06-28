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Депутат Шеин не пойдет на выборы астраханского губернатора от "СР"

Политика » Выборы print

Депутат Госдумы Олег Шеин не пойдет на выборы губернатора Астраханской области от "Справедливой России". Он не набрал нужного количества голосов при обсуждении возможности его выдвижения президиумом партии.


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Шеин пока точно не знает, будет ли участвовать в выборах как самовыдвиженец. Он отметил, что его командой рассматриваются различные варианты.

Депутат заявил ТАСС, что ситуация с поддержкой со стороны партии, возможно, изменится. На следующей неделе может пройти дополнительное заочное голосование членов президиума.

Напомним, Шеин боролся за пост мэра Астрахани дважды и оба раза проиграл. В 2014-м он пытался занять кресло главы региона, но уступил на выборах Александру Жилкину.

В этом году на пост губернатора Астраханской области уже претендуют 13 человек, в том числе врио главы региона Игорь Бабушкин. Он был назначен на эту должность 5 июня после отставки Сергея Морозова.

Источник превью: сайт Госдумы

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Темы выборы олег шеин справедливая россия астраханская область
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