Депутат Шеин не пойдет на выборы астраханского губернатора от "СР"

Депутат Госдумы Олег Шеин не пойдет на выборы губернатора Астраханской области от "Справедливой России". Он не набрал нужного количества голосов при обсуждении возможности его выдвижения президиумом партии.



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Шеин пока точно не знает, будет ли участвовать в выборах как самовыдвиженец. Он отметил, что его командой рассматриваются различные варианты.

Депутат заявил ТАСС, что ситуация с поддержкой со стороны партии, возможно, изменится. На следующей неделе может пройти дополнительное заочное голосование членов президиума.

Напомним, Шеин боролся за пост мэра Астрахани дважды и оба раза проиграл. В 2014-м он пытался занять кресло главы региона, но уступил на выборах Александру Жилкину.

В этом году на пост губернатора Астраханской области уже претендуют 13 человек, в том числе врио главы региона Игорь Бабушкин. Он был назначен на эту должность 5 июня после отставки Сергея Морозова.

Источник превью: сайт Госдумы

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