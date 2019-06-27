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В мэрии Новороссийска отреагировали на конфликт чиновницы и журналистки

Политика » Власть print

В администрации Новороссийска прокомментировали инцидент с помощницей мэра Анжеликой Коваленко, произошедший в минувшие выходные.


Чиновник из Хакасии напал на журналиста из-за «неудобного» вопроса

Ранее сотрудница "Нашей газеты" Ольга Макаренко заявила, что приехала по заданию редакции в "Прилагунье" - природную территорию, где, по предварительным данным, из-за  прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.

Она рассказала РИА "Новости", что начала съемку, но ей пытались помешать, а помощница мэра вырвала из ее рук телефон, а потом ударила по голове. Журналистка утверждает, что после этого ей пришлой оформить больничный. Кроме того, она подала заявление в правоохранительные органы.

В мэрии заявили, что представительница СМИ вела себя агрессивно и мешала работам на месте прорыва канализации. Администрация посоветовала дождаться оценки действий участников конфликта со стороны правоохранителей.

Мэрия, ссылаясь на слова Коваленко, отмечает, что журналистка требовала комментариев от сотрудников "Водоканала" и толкнула одного из них. Чиновница утверждает, что она схватилась за телефон Макаренко, чтобы предотвратить удар.

Источник превью: сайт администрации Новороссийска

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Темы конфликт чиновники журналисты
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