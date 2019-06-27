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"СР" планирует пикеты в Карелии против закона о монетизации льгот

Политика » Партии print

"Справедливая Россия" в Карелии выступает категорически против принятия законопроекта правительства республики о монетизации льгот.


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Председатель совета регионального отделения партии Ройне Изюмов назвал его антинародным и заявил, что власти пытаются сэкономить средства бюджета за счет народа. По его словам, принятие документа ощутимо ударит по социальным правам граждан и значительно обострит обстановку в регионе.

Фракция "СР" в Заксобрании Карелии будет голосовать против данной  инициативы. Изюмов отметил, что если "Единая Россия" воспользуется своим большинством и все-таки примет документ, за этим последует обращение в суд.

Партия объявила сбор подписей против законопроекта. Кроме того, ее активисты намерены провести серию пикетов на улицах Петрозаводска и в районах республики, где также можно будет отдать свой голос.

Источник превью: сайт регионального отделения "Справедливой России" в Ивановской области

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Темы пикеты карелия справедливая россия
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