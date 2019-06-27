Депутат Госдумы Олег Шеин прокомментировал данные о том, что в Минпромторге в 2016-2017 годах потратили на зарубежные командировки руководства около 19,3 млн рублей.
По его мнению, в Европе подобные данные стали бы поводом для отставки. Такие растраты парламентарий назвал невероятным транжирством бюджетных средств, которое не имеет никакого объяснения.
Шеин заявил Regions.ru, что к россиянам представители власти относятся как аристократия к плебсу. Гражданам страны устанавливают мизерные зарплаты, а чиновники безо всякой необходимости снимают очень дорогие номера в отелях за границей.
Депутат от "Справедливой России" добавил, что правительство может ограничить траты на служебные поездки своих сотрудников. Для этого нужно принять постановление о лимитах на командировочные расходы. По его словам, можно было бы внести и закон, но через партию власти он вряд ли пройдет.
Источник превью: сайт Госдумы
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