Бизнесмен Капчук из "списка Титова" подал документы на довыборы в ГД

Бизнесмен Сергей Капчук сегодня подал документы в избирком Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Его кандидатуру выдвинула "Партия роста".



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С сегодняшнего дня он может начать вести агитацию, исключение - публикация материалов в СМИ.

Напомним, в довыборах по данному округу также будет участвовать биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин. Он стал победителем праймериз партии власти.

Капчук ранее был депутатом региональной палаты представителей. Против него возбудили дело о мошенничестве, он уехал за границу и пробыл там 15 лет. Вернулся на родину бизнесмен только летом 2018-го благодаря "лондонскому списку" бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Чуть больше месяца назад предприниматель был приговорен к 2 годам условно.

На сайте "Партии роста" сообщается, что сейчас Капчук - волонтер благотворительного фонда "Небо", который оказывает помощь детским домам Свердловской области.

Источник превью: сайт Госдумы

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