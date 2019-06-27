"ЕР" разберется в скандальной ситуации с мордовским депутатом

Отделение "Единой России" в Мордовии разберется в ситуации с депутатом Старошайговского района Татьяной Шишкановой, которая нахамила местному жителю.



В Хакасии завели дело против чиновника, напавшего на журналиста

Произошедшему будет дана объективная оценка. В "ЕР" подчеркнули, что для любого человека недопустимо допускать неприличные высказывания в адрес граждан.

Скандал вспыхнул после того, как один из местных жителей пытался передать чиновнице резолюцию собрания граждан. Она в ответ посоветовала "засунуть" ее, так скажем, в "одно место". Этот разговор был записан.

Первый замглавы Старошайговского района Алексей Бычков заявил РИА "Новости", что такое поведение не к лицу любому человеку, тем более депутату. Он выразил уверенность, что без последствий этот инцидент не обойдется.

Вместе с тем чиновник добавил, что ранее такого в поведении Шишкановой не замечал. Обычно она тактичная и веселая, а тогда, возможно, накопились проблемы, заключил он.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

Зюганов: скандал с хакасским чиновником показывает "особенности" партии власти