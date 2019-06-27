В столице пройдет Московский день подписи. Он согласован мэрией.
Заявитель мероприятия - кандидат в Мосгордуму от "Яблока" Юлия Галямина. Участие в нем могут принять 300 человек.
В Facebook Галямина написала, что день подписи состоится 30 июня с 15.00 до 20.00 на Цветном бульваре. Она добавила, что будет много кандидатов в депутаты.
Ранее Галямина говорила "Интерфаксу", что участвовать в мероприятии пригласят "всех независимых кандидатов".
Напомним, выборы в МГД пройдут 8 сентября. Ранее сегодня стало известно, что баллотироваться в столичный парламент намерен пранкер Владимир Кузнецов (Вован). По его словам, люди критикуют пранкеров за то, что они звонят политикам других государств, а серьезных проблем много и в своей стране.
Кузнецов подал необходимые документы и начал сбор подписей.
Источник превью: Правда.ру
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