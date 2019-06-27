Песков не увидел причин для изменения закона об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении госсимволов не нуждается в корректировке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что надо тщательно контролировать его применение.



Путин — о наказании за оскорбление власти

Представитель Кремля констатировал, что данный документ не касается критики представителей власти. Некоторые случаи его неправильного применения есть, и за этим ведется внимательное наблюдение.

Напомним, во время прямой линии Владимир Путин заявил, что закон, о котором идет речь, ни в коем случае нельзя использовать для ограничений на критику власти. Между тем "Дождь" сообщил, что в администрации президента изучили данные о его применении и выяснили, что МВД зачастую использует его неправильно.

Представителями ведомства, в частности, было объяснено, что госвласть в нашей стране представляет глава государства, кабмин, парламент и суды. Остальные чиновники под это определение не попадают, поэтому наказывать за их критику граждан нельзя.

Источник превью: Facebook

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