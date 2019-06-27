Владимир Жириновский выдвинут кандидатом на выборы в Законодательную думу Хабаровского края по списку ЛДПР. Он возглавил южную региональную группу, северную - член Совфеда от региона Елена Грешнякова.
Партия также выдвинула 35 кандидатов в депутаты Хабаровской гордумы и 25 - в парламент Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, представлен кандидат на пост мэра Комсомольска-на-Амуре. Им стал бизнесмен Александр Жоркин.
Накануне стало известно, что Жириновский возглавил список своей партии на выборах в парламент Карачаево-Черкесии. На втором месте - координатор регионального отделения Олег Жедяев, на третьем - предприниматель Александр Чайка.
Всего в список попали 44 человека. Большинство из них раньше никогда не занимались политической деятельностью. Кроме того, в него вошли и два действующих депутата.
Источник превью: сайт ЛДПР\
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.