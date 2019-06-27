В Заксобрании Петербурга отреагировали на идею переименовать город

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев прокомментировал идею Владимира Жириновского переименовать северную столицу в Петроград.



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Он напомнил, что в 1914 году городу уже давали такое название. Это было очень тяжелое время, поэтому сейчас переименование ассоциировалось бы эпохой Первой мировой войны.

Парламентарий заявил РИА "Новости", что город нужно продвигать как европейскую столицу. А для этой цели очень подходит нынешнее название, заключил он.

Напомним, идею о переименовании Петербурга лидер ЛДПР высказал накануне. Кроме того, он предложил объединить соседние регионы, чтобы их было максимум 45.

В частности, заявил политик, нужно объединить Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть. Он добавил также, что в столице работают три правительства - федеральное, московское и областное, а должно быть только одно, да и то лучше за МКАДом.

Источник превью: Википедия

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