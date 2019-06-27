Мир Политика Экономика Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Заксобрании Петербурга отреагировали на идею переименовать город

Политика print

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев прокомментировал идею Владимира Жириновского переименовать северную столицу в Петроград.


Следующая остановка «Галерея» — Яндекс переименовал станции метро Петербурга

Он напомнил, что в 1914 году городу уже давали такое название. Это было очень тяжелое время, поэтому сейчас переименование ассоциировалось бы эпохой Первой мировой войны.

Парламентарий заявил РИА "Новости", что город нужно продвигать как европейскую столицу. А для этой цели очень подходит нынешнее название, заключил он.

Напомним, идею о переименовании Петербурга лидер ЛДПР высказал накануне. Кроме того, он предложил объединить соседние регионы, чтобы их было максимум 45.

В частности, заявил политик, нужно объединить Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть. Он добавил также, что в столице работают три правительства - федеральное, московское и областное, а должно быть только одно, да и то лучше за МКАДом.

Источник превью: Википедия

Читайте также:

Жириновский предлагает создать в РФ министерство народонаселения

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы заксобрание санкт-петербург владимир жириновский
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
5 причин подумать об инвестировании в многоквартирное строительство и постройках для трудового звена. Часть 1
Авто
Самые надежные семейные автомобили
Недвижимость
Девять вещей, которые нельзя пропустить на Гудзон Ярдс. Часть 2
Новости Все >
Бразильского военного задержали в Испании с 39 кг кокаина
Матовников: главная задача власти в Ингушетии - консолидация общества
Песков не увидел причин для изменения закона об оскорблении госсимволов
В Индии пилот сбросил муляжи бомб на город после столкновения с птицей
В ФНЛ также изменили лимит на легионеров
ДНР и ЛНР передадут Украине четверых военнопленных
Жириновский выдвинут на выборы в думу Хабаровского края
Пассажиры Ан-24 рассказали, как покидали горящий самолет
The Sun: в здании британского парламента обнаружили следы кокаина
Австралия и Индонезия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2034
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Власть
Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Мир. Новости мира
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Общество
Владимирский губернатор объяснил призыв чиновницы рожать, а не учиться
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года

Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.

Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Партии
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Происшествия
В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей
Общество
Бюджетные места в вузах будут сокращены - доклад правительства
Любовь Степушова Гибель Грузии: уроки для современной России Любовь Степушова Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер Брунгильда Рабиновитц "Перикола": актуальная политика в оперетте XVIII века Брунгильда Рабиновитц
Комментарии
Песков не увидел причин для изменения закона об оскорблении госсимволов
ВЦИОМ: почти половина россиян не могут определить фейковые новости
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Вино от анемии
В Заксобрании Петербурга отреагировали на идею переименовать город
В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей
Спецслужбы зафиксировали 5 DDoS атак на прямую линию с Путиным
ВЦИОМ: почти половина россиян не могут определить фейковые новости
Спецслужбы зафиксировали 5 DDoS атак на прямую линию с Путиным
ВЦИОМ: каждый второй россиянин доволен своей жизнью
Забайкальских детей заставляют работать официантами в Китае
Гибель Грузии: уроки для современной России
ВЦИОМ: почти половина россиян не могут определить фейковые новости
Мнение: почему россияне не поедут в Грузию
Роскомнадзор начал сбор данных у провайдеров для закона о суверенном Рунете
Гибель Грузии: уроки для современной России
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Спецслужбы зафиксировали 5 DDoS атак на прямую линию с Путиным
Забайкальских детей заставляют работать официантами в Китае
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
Отказ от ДРСМД: мир на грани ядерной войны
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ