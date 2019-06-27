Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) намерен принять участие в выборах в Мосгордуму.
Его коллега Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что они получают множество просьб разобраться с вызывающими недовольство чиновниками, застройщиками и т.д. Ряд проблем они решали с помощью пранка, но пришли к выводу, что влиять на политику будет гораздо проще, если находиться внутри нее.
По словам Кузнецова, которые приводит РИА "Новости", люди критикуют их за то, что они звонят лидерам других государств, а проблем хватает и в своем.
Пранкер уже подал необходимые документы и начал сбор подписей в свою поддержку.
Напомним, Вован известен телефонными розыгрышами Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко и др. Его неоднократно признавали лучшим пранкером нашей страны.
Источник превью: сайт правительства Москвы
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