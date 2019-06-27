В ГД призвали общаться с властью в соцсетях, а не ходить на митинги

Депутат Госдумы Анатолий Выборный призвал россиян обращаться к представителям власти с вопросами в соцсетях вместо того, чтобы принимать участие несанкционированных акциях.



«У нас пытаются забрать свободу слова». В Москве начался митинг за свободный интернет

По его словам, в настоящее время есть множество способов выражения своей точки зрения, донесения проблемы и ее решения. Кроме соцсетей он назвал "Открытое правительство", порталы государственных и муниципальных услуг и др.

Все противоречия лучше решать в рамках закона, заявил парламентарий агентству "Москва" и добавил, что участие в митингах, проведение которых не было согласовано, является очень рискованным.

Он уточнил, что участник такой акции может, например, стать жертвой провокации ее организатора. Кроме того, инициаторами митинга могут быть террористические группировки, деятельность которых запрещена в нашей стране.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"

Москалькова раскритиковала полицию за применение силы во время задержания митингующих