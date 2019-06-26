Координатор Петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов не смог пройти муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора. Он сдал 147 подписей муниципалов, а этого недостаточно.
Кандидат обязан предоставить подписи не менее 155 муниципальных депутатов.
Ранее сегодня стало известно, что руководитель фракции ЛДПР в парламенте Петербурга отказался от мандата ради работы в Смольном. Капитанов в ближайшее время возглавит комитет по межнациональным отношениям правительства города.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его партия продолжит борьбу за пост главы северной столицы. Он подчеркнул, что всегда выступает за честную борьбу и "подачки не нужны".
Политик добавил, что Капитанов может войти в состав горправительства, но только если в результате выборов не займет пост губернатора.
Источник превью: сайт ЛДПР
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