Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в парламент КЧР

Владимир Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в парламент Карачаево-Черкесии.



Владимир Жириновский о выборах, клевете и избирателях

На втором месте в нем - координатор регионального отделения партии Олег Жедяев, на третьем - бизнесмен Александр Чайка.

Всего в списке 44 человека. Большинство из них ранее не занимались политикой. Кроме того, в него вошли два действующих депутата.

В регпарламент сейчас входят 50 депутатов, он избирается по партийным спискам. После последних выборов в него прошли пять партий: 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.

Добавим, сегодня Жириновский вновь стал одной из самых упоминаемых в СМИ персон благодаря своему предложению объединить Москву и Подмосковье, Петербург и Ленинградскую область, а также переименовать северную столицу в Петроград.

Источник превью: сайт ЛДПР

Читайте также:

Жириновский сравнил демократию с танцами: наступило время брейка