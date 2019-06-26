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Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в парламент КЧР

Политика print

Владимир Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в парламент Карачаево-Черкесии.


Владимир Жириновский о выборах, клевете и избирателях

На втором месте в нем - координатор регионального отделения партии Олег Жедяев, на третьем - бизнесмен Александр Чайка.

Всего в списке 44 человека. Большинство из них ранее не занимались политикой. Кроме того, в него вошли два действующих депутата.

В регпарламент сейчас входят 50 депутатов, он избирается по партийным спискам. После последних выборов в него прошли пять партий: 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.

Добавим, сегодня Жириновский вновь стал одной из самых упоминаемых в СМИ персон благодаря своему предложению объединить Москву и Подмосковье, Петербург и Ленинградскую область, а также переименовать северную столицу в Петроград.

Источник превью: сайт ЛДПР

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Темы лдпр карачаево-черкесия владимир жириновский
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