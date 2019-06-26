Милонов попросил ЦИК проверить избиркомы в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой подвергнуть проверке муниципальные избиркомы в Петербурге.



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Он заявил, что от независимых кандидатов поступают жалобы на комиссию МО "Красненькая речка". Они говорят, что она специально выдает подложные направления на открытие счета. Парламентарий отметил, что таким образом людей толкают на нарушение закона, из-за которого им неизбежно запретят участвовать в избирательной кампании.

Добавим, сегодня член ЦИК Николай Левичев также прокомментировал поведение избиркомов в северной столице. По его словам, накануне наблюдались "ремейки выборов 2014 года". При общении с главами некоторых комиссий ему приходила на ум пословица "бесстыжему плюй в глаза - ему все божья роса". Так, один из них читал "безумные инструкции", которые писали сами себе.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что ситуация будет исправлена и что "за идиотов перестанут держать" не только членов ЦИК, но и местных жителей.

Источник превью: Facebook

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