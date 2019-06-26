Более 130 кандидатов выдвинулись на выборы глав регионов

136 кандидатов уже выдвинулись для участия в выборах глав регионов. 37 из них - самовыдвиженцы, 99 представляют 28 политических партий.



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В некоторых субъектах этап выдвижения уже закончен. Речь идет о Республике Алтай, Башкортостане, Оренбургской и Челябинской областях. Позже других он финиширует в Курской и Липецкой областях.

Наибольшая активность политических сил отмечена в Петербурге. В северной столице своих кандидатов выдвинули 17 партий.

Из 16 действующих глав регионов или врио выдвинулись 15. Исключение составляет губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

На выборы депутатов в регионах по единым избирательным округам выдвинулись 806 кандидатов от девяти партий, по одномандатным - 369.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах пройдет более 5 тысяч выборов разного уровня.

Источник превью: сайт "Единой России"

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