Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму антикоррупционные законопроекты, которые расширяют контроль за необоснованными расходами чиновников. Речь в документах также идет об их супругах и детях.
По словам лидера партии Сергея Миронова, документы призваны восполнить правовые пробелы. Так, действующий закон не предполагает контроля за расходами чиновников после увольнения.
"СР" считает, что госслужащий обязан предоставлять сведения о расходах своих и своей семьи в течение 3 лет после ухода с поста. Это касается сделок с недвижимостью, ценными бумагами, сумма которых превышает доход.
В законопроектах также речь идет о механизме конфискации незаконно нажитого имущества. Запрещаются сделки в ходе антикоррупционных проверок.
Миронов особое внимание обратил на то, что предлагаемые нормы распространяются на очень широкий круг должностных лиц. В него входят члены кабмина, депутаты Госдумы, сенаторы, сотрудники Центробанка, органов внутренних дел и др.
Источник превью: Правда.ру
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