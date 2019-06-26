Владимир Путин заявил, что множества проблем в регионах можно избежать, если местные власти будут своевременно реагировать на запросы людей.
На заседании Госсовета он отметил, что к такому выводу пришел в ходе подготовки к прямой линии. По словам российского лидера, необходимо правильно организовывать работу на местах.
В качестве примера президент добавил, что многие объекты дорожного строительства на селах требуют ремонта, в противном случае их надо закрывать. Но в таком случае, подчеркнул он, власти должны обеспечить населению возможность пользоваться услугами образования и здравоохранения в близлежащих населенных пунктах.
Путин напомнил, что сам работал в регионе, и выразил уверенность, что решение многих проблем не требует слишком больших усилий. Главное, что нужно от чиновников, - правильное планирование и быстрое реагирование.
Источник превью: сайт Кремля
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