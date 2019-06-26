Семь партий уведомили ЦИК об участии в довыборах в Госдуму

7 российских партий уже уведомили ЦИК об участии в довыборах депутатов Госдумы. Такие данным сообщил замглавы комиссии Николай Булаев.



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По его словам, речь идет о КПРФ, партии "Зеленые", "Партии роста", "Яблоке", "Справедливой России", "Коммунистах России", ЛДПР.

4 политические силы уже провели свои мероприятия по выдвижению кандидатов. На данных совещания присутствовали и представители ЦИК.

Документы об участии в довыборах в ГД в качестве самовыдвиженца подал только один человек. Это произошло в Орловской области.

Напомним, в настоящее время в Госдуме вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей. Списки кандидатов, выдвинутых партиями, необходимо предоставить до 13 июля.

Источник превью: сайт Госдумы

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